Battaniyeye sarılı halde bulunan kadın cesedi olayında şoke eden ayrıntılar

Denizli’de elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde yol kenarındaki araziye atılan kadının kimliği belli oldu. Çocuk meselesi yüzünden tartıştığı kendisinden 8 yaş büyük karısına fare zehri verip işe giden kocanın, dönüşte yaşadığını gördüğü kadını boğazını sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde dün gece, elleri ayakları koli bandıyla bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan kadının kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu 30 yaşındaki Nadia Nori’ye ait olduğu tespit edildi.

Zehirleyip işe gitti

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamayan Nadia Nori’nin kendisinden 8 yaş küçük eşi tarafından önce elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi. Öldürdüğü karısının cansız bedenini battaniyeye sararak yol kenarındaki boş araziye atan koca, Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli verdiği ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini ve ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce eşinin ellerini ayaklarını bağlayıp fare zehri verdiği ve geri döndüğünde ise can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi.