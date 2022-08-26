Battaniye fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Uşak’ta bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken Vali Turan Ergün, yangının makine kısmına sıçramaması için mücadele verildiğini belirtti.

Uşak’ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de itfaiyelerin sevk edildiği yangına müdahale bütün hızıyla devam ederken yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ve yangının makine bölümüne sıçramaması için mücadele edildiğini açıkladı.

Vali Ergün, “Bu sabah organize sanayi bölgemizde bir iplik fabrikamızda yine bir yangın ihbarı aldık. Gerek Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi itfaiyesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, yine özel sektörümüzün itfaiye, inşaat, diğer ilçe belediyelerinin tamamı müdahale ettiler. Müdahalede herhangi bir sorun yok ama tabii hava ve iklim şartlarının da etkisiyle ve geri dönüşüm iplik fabrikası bunlar hep elyaflar yanmaya hazır madde. En küçük bir şeyde yanıyor. Bir hafta içinde bu ikinci yangınımız. Yine en büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Şu an ekipler bütün gücüyle yangını söndürmek için mücadele ediyorlar ve müdahale ediyorlar. Özellikle fabrikanın makine kısmına geçmemesi için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.