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Batman’da yolun karşı tarafına geçmek isteyen çocuğa araç çarptı
BATMAN KENT MERKEZİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI. TALİHSİZ ÇOCUĞUN METRELERCE SAVRULDUĞU KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 05.04.2023, 13:02
Batman kent merkezinde yolun karşısı tarafına geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Talihsiz çocuğun metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Batman Cudi Mahallesi Körük Caddesi’nde meydana geldi. 9 yaşındaki çocuk bakkaldan aldığı ekmekler ile yolun karşısına hızlıca geçmek isterken seyir halindeki otomobil çarptı. Talihsiz çocuk metrelerce savruldu. Olay yerime gelen sağlık ekibi yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.