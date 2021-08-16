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Batman’da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 16.08.2021, 12:44
Batman’da yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçe karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Batman’ın Kozluk ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 S 1126 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde olan 34 YK 2965 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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