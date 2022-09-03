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Batman’da yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Batman’ın Sason ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önlerine çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Asayiş 03.09.2022, 00:55
Batman’ın Sason ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önlerine çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Batman- Sason Kara yolunda gece 23.30 sularında seyir halinde olan otomobilin önüne aniden domuz sürüsü çıktı. Kara yoluna çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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