Batman’da yere çakılan iki paraşütçü öldü

Batman’ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan ve ağır yaralanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48) kaldırıldıkları Gercüş Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48) havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçüler Çoban ve Özkan’a kaza yerinde müdahalede bulundu.

Ağır yaralanan Çoban ve Özkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.