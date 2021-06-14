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Batman’da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı
Batman’ın Beşiri ilçesinde vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan şahin Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Asayiş 14.06.2021, 17:06
Batman’ın Beşiri ilçesinde vatandaş tarafından arazide yaralı halde bulunan şahin Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.Batman’ın Beşiri ilçesi Oğuz Köyü yakınlarında eden bir vatandaş arazide hayvanlarını otlattığı esnada doğada yaralı halde şahini bulunca jandarmaya haber verdi. Jandarma çevre doğa ve hayvanları koruma timi yaralı şahini teslim alıp Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı hayvan burada tedavi altına alındı. Hayvanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.