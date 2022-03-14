Batman’da yakalanan hırsızlar tutuklandı

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde bir bağdan dalgıç su pompası, projektör ve elektrik kablosunu çalan 4 hırsız, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Hırsızlardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Demirlipınar köyünde bir bağda meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma yapıldığı bildirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde; bir dalgıç su pompası, bir projektör ve 20 metre elektrik kablosunu araç ile O.K., F.N., M.Ö. ve V.T. isimli şahısların çaldığının tespit edildiği belirtildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ayrı ayrı operasyonlar ile 4 şahsın Batman merkezindeki ikametlerinde yakalandığı ifade edilen açıklamada, malzemelerin ise hurda malzeme satan Ş.P. isimli şahsın iş yerinde ele geçirilip sahibine teslim edildiği kaydedildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen F.N, M.Ö. ve V.T. isimli şahısların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, O.K. isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Ayrıca Ş.P. isimli şahıs hakkında “Hırsızlık Malı Satın Almak” suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.