Batman’da vatandaş taşımacılıkta sınırı aştı. Kara yolunda ki otomobilin üstünde ve bagajında taşınan yük tehlikeye davetiye çıkardı.

Batman-Kozluk karayolunda bir vatandaş otomobilin bagajına ve üstüne bindirdiği yük ile uzun süre yolculuk yaptı. Karayolundaki bu tehlikeli yolculuk kazaya davetiye çıkardı. Yüklü otomobil daha sonra gözden kaybolurken, tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.