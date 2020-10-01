Batman’da uyuşturucu operasyonu
BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN OPERASYONDA 270 KİLO KUBAR ESRAR İLE 10 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİĞİ VE OLAY İLE İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDIĞI BELİRTİLDİ.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 270 kilo kubar esrar ile 10 kilo toz esrar ele geçirildiği ve olay ile ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurları tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta ve bir depoda yapılan aramada 270 kilo 858 gram kubar esrar, 10 kilo toz esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır” denildi.
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0