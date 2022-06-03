Batman’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Batman kent merkezinde 3 günde yapılan 4 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son üç günde yapılan 4 ayrı operasyonda 1 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 51 kök hint keneviri ele geçirilirken 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

“Uyuşturucu Satıcılığı” suçu çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.