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Batman’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Batman kent merkezinde 3 günde yapılan 4 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 03.06.2022, 13:54
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Batman kent merkezinde 3 günde yapılan 4 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son üç günde yapılan 4 ayrı operasyonda 1 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 51 kök hint keneviri ele geçirilirken 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

“Uyuşturucu Satıcılığı” suçu çerçevesinde adli makamlara sevk edilen 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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