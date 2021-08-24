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Batman’da uyuşturucu operasyonu
Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Asayiş 24.08.2021, 11:07
Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 3 farklı operasyonda 9 kilo 630 gram esrar, 46 adet satışa hazır paketlenmiş 22,37 gram sentetik uyuşturucu, 1,92 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 1 kilo 26 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3’ünün tutuklandığı, 2’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.