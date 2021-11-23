Batman’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Oymataş köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli makamlara sevk edildi.

Operasyonda 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi gele geçirildi. Gerçekleştiren operasyon sonucunda M.A., Y.K., H.K., ve R.Ç. isimli şüpheli şahsılar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.