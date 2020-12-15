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Batman’da uyuşturucu operasyonu
Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 15.12.2020, 12:37
Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Fatih Mahallesi 3013 Sokakta bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde daralı ağırlığı 12,43 gram bonzai, 6 parça halinde daralı ağırlığı 455 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
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