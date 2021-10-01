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Batman’da tüp kamyonu alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Batman-Kozluk karayolu üzerinden bulunan Üçyol mevkiinde tüp kamyonu seyir halindeyken bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi.

Asayiş 01.10.2021, 17:23
Batman’da tüp kamyonu alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Batman-Kozluk karayolu üzerinden bulunan Üçyol mevkiinde tüp kamyonu seyir halindeyken bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, Batman Kozluk karayolu üzerinde bulunan Üçyol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen tüpgaz yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracın ön tarafından yükselen alevleri fark eden şoför, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlerin kamyonun içerisinde bulunan tüplere ulaşmadan müdahale etmesi büyük faciayı önledi. Kontrol altına alınan kamyon yangınında soğutma çalışması yapıldı.

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