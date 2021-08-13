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Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 13.08.2021, 17:20
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 EF 275 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 56 KD 825 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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