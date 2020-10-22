Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
BATMAN GÜNEY ÇEVREYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATININ KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.
Batman Güney çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Güney çevreyolu üzerinde bulunan Balpınar kavşağında meydana geldi. 07 SDF 94 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da yol kenarında bulunan bir kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi ile aracın çarptığı bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aracın çarptığı ismi öğrenilemeyen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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