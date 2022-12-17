Batman’da tırın çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti

Batman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada tırın çarptığı 63 yaşındaki 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Batman Kültür Mahallesi Siirt Çevreyolu Körük Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Faik Sezgin’e tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Sezgin’e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Kazanın yaşandığı yere giden polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.