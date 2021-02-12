Batman’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda Hasankeyf’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan operasyonunda Hasankeyf kırsalında terör örgütü mensuplarının izi sürüldü. Hasankeyf kırsalı Karakaş Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, dört ayrı noktada bölücü terör örgütüne ait 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ile çok sayıda muhtelif doküman ele geçirildi.