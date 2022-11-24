Batman’da terör operasyonu: 11 kişi yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda 8’i PKK/KCK, 3’ü FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.