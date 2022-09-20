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Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüse, arkadan bir otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Asayiş 20.09.2022, 11:28
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüse, arkadan bir otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Beşiri ilçesinden Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ye tekstil işçisi taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse, 34 DZR 296 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan şoför ile minibüste bulunan biri şoför 10’u tekstil işçisi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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