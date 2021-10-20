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Batman’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Batman’da tefecilere yönelik düzenlen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 16:00
Batman’da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Batman’da tefecilere yönelik düzenlen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik sucuna buluşan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için 7 adrese ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 128 fişek,1 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, 1 pala, 15 başkasına ait tapu senedi, 8 başkalarına ait kredi kartı, 5 alacak verecek durumunun kaydedildiği defter, 4 fişek uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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