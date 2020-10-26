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Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UNSURLARI TARAFINDAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN OPERASYONDA 23 ADET DEĞİŞİK DÖNEMLERE AİT TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 26.10.2020, 13:51
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Batman’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda farklı dönemlere ait 23 adet tarihi eser ele geçirildi.
Batman merkez ve Sason ilesinde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi eserlerin olduğu bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 adet değişik dönemlere ait tarihi eser ele geçirdi. Olay ile ilgisi bulunan şahıslara hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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