Batman’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Batman’da tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsa yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke, bronz yüzük, pişmiş toprak obje ve deri kitabe ile kılıfı ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Batman merkez bölgelerinde ikamet eden bir şahsın piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgi elde edildi. Jandarma ekipleri, şüpheli şahsı fiziki takibinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında yakaladı. Şahsın yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada, bin 524 bronz sikke, 90 bronz sikke parçası, 71 bronz yüzük ve parçası, 2 pişmiş toprak obje, 1 cam parçası, 223 metal parçası, 4 deri kitabe ile kılıfı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.