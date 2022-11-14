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Batman’da tankerin çarptığı 95 koyun telef oldu
Batman’da akaryakıt yüklü tankerin çarptığı sürüdeki 95 koyun telef oldu.
Asayiş 14.11.2022, 22:18
Batman’da akaryakıt yüklü tankerin çarptığı sürüdeki 95 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Batman-Hasankeyf karayolunda tünel çıkışında meydana geldi. 72 AAJ 061 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü mevkiinde yayladan kışlaklara dönüş yolundaki göçerlerin koyun sürüsüne çarptı. Kazada 95 koyun telef oldu. Ulaşıma kapan karayolu, yolun temizlenmesinin ardından saatler sonra trafiğe açıldı.