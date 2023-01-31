Batman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Meydana gelen kaza araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinden şehir merkezine doğru seyreden ismi öğrenilemeyen 34 DE 9151 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kaza otomobil sürücüsü yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı