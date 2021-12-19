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Batman’da şüpheli bavul paniği
Batman’ın Sason ilçesinde cadde üzerinde bırakılan şüpheli bavul paniğe yol açtı. Polis caddeyi ulaşıma kapatarak güvenli alan oluşturdu.
Asayiş 19.12.2021, 15:15
Batman’ın Sason ilçesinde cadde üzerinde bırakılan şüpheli bavul paniğe yol açtı. Polis caddeyi ulaşıma kapatarak güvenli alan oluşturdu.
Sason’da kalabalık cadde üzerinde bırakılan şüpheli bavul çevrede paniğe yol açtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı boşalttı. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı bekleniyor.