Batman’da şüpheli bavul boş çıktı

Batman’ın Sason ilçesinde fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli bavul boş çıktı.

Sason’da cadde üzerine bırakılan şüpheli bavul çevrede paniğe neden oldu. Çevre güvenliğinin alınmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edilen bavul boş çıktı. Kontrollü patlamada bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Temizlik işlemlerinin ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede bavulun çöpe atılmak üzere bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığını tespit etti.