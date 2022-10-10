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Batman’da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu
Batman Aydınkonak Mahallesi’nden geçen sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu.
Asayiş 10.10.2022, 14:45
Batman Aydınkonak Mahallesi’nden geçen sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu.
Edinilen bilgiye göre olay Aydınkonak Mahallesinde meydana geldi. Aydınkonak mezarlığı civarından geçen sulama kanalına düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Muhammed Demir isimli lise öğrencisi boğularak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 122 sağlık görevlileri tarafından sudan çıkartılan Muhammed Demir’in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.