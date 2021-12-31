Batman’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu

Batman’da hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya gittikleri evde bir polis memuruyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan bekçi Abdurrezak Kanat şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü almaya giden polis ekipleri ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis memuru ile bekçi Abdurrezak Kanat (30) ağır yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınan bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Batmanlı olan Kanat evli ve 2 çocuk babasıydı.