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Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Batman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 03.09.2021, 12:17
Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Batman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman - Siirt çevre yolunda yaşandı. Ankara’dan Siirt’e giden H.C.Ç. idaresindeki 56 BB 521 plakalı otomobil, Batman Güney Çevre Yolu’nda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark etmesi sonucu aracı yol kenarına çekip durduran sürücü, eşi E.Ç. ve oğlu K.K.Ç.’yi otomobilden çıkarttı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan aracı müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan aracın içinde bulunan kişisel eşyaları da yanan sürücünün eşi E.Ç. sinir krizi geçirerek itfaiye ekipleri tarafından çağrılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan otomobilde bulunan ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Araçta maddi hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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