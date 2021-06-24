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Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Batman Belediyesine ait toplu taşıma aracı Cudi Mahallesi’nde sefer sırasında alev aldı.

Asayiş 24.06.2021, 15:32
Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Batman Belediyesine ait toplu taşıma aracı Cudi Mahallesi’nde sefer sırasında alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi’nde seyir sırasında otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede fark eden otobüs şoförü yangın tüpü ile müdahalede bulunarak, otobüsün tamamen yanmasına engel oldu. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün soğukkanlılıkla hızlı bir şekilde yangına müdahale etmesi takdir topladı.

Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
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