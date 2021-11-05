Batman’da seyir halindeki araca ateş açan 3 kişi yakalandı

Batman Diktepe köyünde aracıyla seyir halinde olan S.N.K. adındaki şahısa tabanca ile ateş açarak kayıplara karışın 3 kişi, yapılan sıkı takiple saklandıkları yerde yakalanarak adalete teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Diktepe köyünde 27 Ekim 2021 tarihinde aracı ile seyir halinde olan S.N.K. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile ateş açılması sonucu ağır yaralanmıştı. Batman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan hassas ve titiz çalışmalar neticesinde, daha önce S.N.K. isimli şahıs ile aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen 3 şahıs yapılan operasyon sonucunda olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.