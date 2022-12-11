Batman’da rögar kapağı çalan şahsa 3 yıl hapis cezası

Batman Belediyesi, rögar kapağını çalan şahıs hakkında sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Batman 5. Asliye Ceza Mahkemesi, rögar kapağı çalan şahsı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yer altı çalışması çerçevesinde sürdürdüğü çalışma ile Batman Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon (BASKİ) Müdürlüğü’nün yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar kapaklarını çalan kişi veya kişilere karşı yaklaşık 1 yıldır süren davasında mahkemeden emsal niteliğinde ceza geldi. 19 Mayıs Mahallesi 948. Sokak’ta meydana gelen rögar kapağı hırsızlığı olayında Batman Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı teknik takip sonucu Batman merkez nüfusuna kayıtlı bulunan şüpheli yakalandı. Sunulan delillerin ardından mahkeme, TCK’nın 142. maddesi ve CMK’nın 231. maddesi gereğince şahıs hakkında ‘kamu yararına tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl hapis cezası kararını verdi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, kamu malının çalınması, satılması veya bunlara aracılık eden kişi veya kişiler hakkında cezai yaptırımların bulunduğu kaydedilerek, “Emsal niteliği taşıyan hırsızlık olayında mahkeme hırsızlık suçunu affetmemiş, ilgili şahsı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırmıştır. Batman halkının öz malını sırf kendi menfaatleri uğruna çalıp satarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlar bir kez daha düşünmelidirler ki, yapılan bu fiilin sonucu cezaevidir” denildi.

Batman Belediyesi, kamu malına zarar veren veya çalmaya yeltenenler için vatandaşların BASKİ Müdürlüğüne ait Alo 185 veya 112’yi aramaları halinde gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.