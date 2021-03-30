banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor

Batman’da patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk, cep telefonları kamerasına yansıdı.

Asayiş 30.03.2021, 12:09
2
Batman’da patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk, cep telefonları kamerasına yansıdı.

Batman-Siirt çevre yolunda patenleriyle kamyonun arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençler diğer araçlardan gelen tepkilere aldırış etmedi. Faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında kamyon arkasında çeşitli hareketler yaptığı görüldü.

Kamyonun arkasına takılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu