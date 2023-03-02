Batman’da patenli gençler ölümle dans ediyor

Batman’da paten yapan iki gencin trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı. O anları görenlerin yüreği ağzına gelirken gençler tehlikeli oyunlarının farkında bile değildi.

Batman-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda paten kullanan 2 genç trafikte seyir halinde olan bir kamyona tutunarak yolculuk yaptı. Gençlerin bu tehlikeli oyununu fark eden sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Yaşanan tehlikeye aldırış bile etmeyen canlarını hiçe sayan gençler uzun süre bu şekilde yolculuk yapmaya devam etti. Bir patenli genç ise yoğun trafiğe aldırış etmeden araçların arkasına asılıp, hızla akan trafikte zikzaklar çizerek hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını riske atmaya devam etti.