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Batman’da park halindeki lüks otomobillere zarar verdiler
Batman Ziya Gökalp Mahallesinde sokakta park halinde bulunan çok sayıda lüks araç kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Lüks araçları hedef alan saldırganlar, tekme attığı 4 araca zarar verdi.
Asayiş 21.02.2023, 15:01
Batman Ziya Gökalp Mahallesinde sokakta park halinde bulunan çok sayıda lüks araç kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Lüks araçları hedef alan saldırganlar, tekme attığı 4 araca zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre önceki gün sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokakta park halinde bulunan lüks araçları tekmeleyip çizdi. Yaşanılan olayda park halinde bulunan 4 adet lüks araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis araç saldırganlarını yakalamak için çalışma başlattı.