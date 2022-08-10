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Batman’da otoyoldaki tehlikeli yolculuk kameralarda
Batman’da bir kişi, kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak seyahat etti. O anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 10.08.2022, 11:20
Batman’da bir kişi, kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak seyahat etti. O anlar kameralara yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Batman kent merkezinde meydana gelen olayda 1 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan canını tehlikeye atarak bir kamyonete yüklediği ev eşyalarını tutarak kilometrelerce yol yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.