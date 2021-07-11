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Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı

Batman’ın Kozluk ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 11.07.2021, 15:52
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı
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Batman’ın Kozluk ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kozluk’ta şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı arabadan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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