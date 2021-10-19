Batman’da otobüs terminalinde emanet çantayı çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman’da sabah saatlerinde, otobüs terminalinde emanet eşyaların bulunduğu yerden bir çanta çalan hırsız, güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman otobüs terminalinde gerçekleşti. Hırsız, rahat tavır takınarak emanet eşyaların bulunduğu yere geldi ve eşyaların arasında bir çanta çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.