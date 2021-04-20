banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay

Batman’da Nevruz gözaltısı

Batman’da 21 Mart 2021 tarihinde Nevruz etkinliği sırasında ’terör örgütü propagandası’ yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.04.2021, 13:14
5
Batman’da Nevruz gözaltısı

Batman’da 21 Mart 2021 tarihinde Nevruz etkinliği sırasında ’terör örgütü propagandası’ yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 21 Mart 2021’de düzenlenen Nevruz etkinliği esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sloganlar atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ’’Operasyonda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, 2 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon neticesinde şüpheli şahısların ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirilmiştir. Batman Emniyet Müdürlüğümüz olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir’’ denildi.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu