Batman’da mühimmat ele geçirildi

Batman’da jandarma tarafından bir adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Konu ile ilgili bit şahıs gözaltına alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Sason ilçesinde bir adreste silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından adreste yapılan aramalarda 1 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 Mauser marka uzun namlulu piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 2 şarjör, 59 fişek ve 7 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.