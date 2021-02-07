Batman’da kumar oynayan kişilere baskın

Batman’da iki kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan ve oynatan 8 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 6 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, kıraathaneler ise 30 gün süreyle kapatıldı.

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu yaşama ortamının sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Batman’da, kumar oynatan 2 kıraathaneye yapılan operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan toplamda 8 şahıs suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira idari para cezası uygulanırken, kıraathaneler ise 30 gün süreyle kapatıldı.