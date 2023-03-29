Batman’da koca dehşeti: 8 yerinden bıçakladı

Batman’da bir kadın boşanma aşamasındaki dini nikahlı kocası tarafından AVM’nin ortasında bıçaklandı. 8 yerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Batman Park AVM’de meydana geldi. İftar vaktinde 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Elife U. ve yanındaki bayan arkadaşı Z.U. boşanma aşamasındaki dini nikahlı eşi 32 yaşındaki H.B tarafından vahşice bıçaklandı. Eşi Elife U. vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken arkadaşı Z.U. bacağından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elife U., yoğun bakıma alınarak tedavisi devam ederken Z.U. ise tedavi altına alındı. Dehşet saçan koca Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.