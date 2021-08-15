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Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Batman’da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Asayiş 15.08.2021, 16:26
Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Batman’da sabah saatlerinde bir kafeye giren hırsız kasadan paraları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Hırsız, elindeki cep telefonu feneriyle kafeye girip kasadan paraları çalarken görüntülendi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, zanlının 17 yaşında olduğu ve 2 bin lira çaldığı belirlendi.
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