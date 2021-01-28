Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan üç araçta yapılan aramada 4 bin 377 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Üç ayrı iş yerine yapılan aramada 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan üç araçta yapılan aramada 4 bin 377 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Üç ayrı iş yerine yapılan aramada ise 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında gerekli adli işlem yapıldığı kaydedildi.