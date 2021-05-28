Batman’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Batman’da İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bir evde yapılan aramada 110 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet kesici ve delici alet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalamalar sonucunda konuyla ilişkili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.