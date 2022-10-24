Batman’da inşaattan düşen bekçi hayatını kaybetti

Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde bir inşaatta bekçilik yapan bir kişi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta bekçilik yapan 57 Yaşındaki H.A asansör boşluğuna düştü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden H. A’nın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AK)