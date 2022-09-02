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Batman’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Batman’da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Asayiş 02.09.2022, 16:19
Batman’da seyir halinde olan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Batman Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Medyana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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