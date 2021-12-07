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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda ABD’nin güçlü ekonomik önlemleri içeren yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna-Rusya gerilimini İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşeceğini söyledi.
Kremlin’den ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Putin, Biden’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi" denildi.
Batman’da iki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa linç girişimi
Batman’da 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan bir kişiye, mahalleli linç girişiminde bulundu.
Asayiş 07.12.2021, 23:19
Batman’da 12-13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan bir kişiye, mahalleli linç girişiminde bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken mahallelinin fark ettiği ve yakaladığı bir kişi, mahalleli tarafından dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirirken, yaralanan zanlı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.